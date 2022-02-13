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Девушка-таксист в Самаре нашла телефон клиентки и перевела денег знакомому

13 февраля 2022 12:51
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Девушка-таксист в Самаре нашла телефон клиентки и перевела денег знакомому

В 2021 году в полицию поступило сообщение о незаконном списании денежных средств с банковской карты. Заявительница 1994 года рождения пояснила: в утреннее время суток она находилась в увеселительном заведении на территории Промышленного района. Около 6 часов утра решила воспользоваться услугами такси и доехать до своего мастера по маникюру. Со слов потерпевшей, на пересечении улицы Алма-Атинской и Московского шоссе возле нее остановился автотранспорт, за рулем которого сидела женщина. Она предложила свои услуги по доставке к месту назначения. Следователи выяснили, что в салоне автомобиля клиентка попросила зарядить  мобильное устройство. По прибытию на адрес девушка с помощью банковского приложения перечислила водителю такси 250 рублей за поездку, после чего вышла из автомобиля. Спустя несколько часов она обнаружила пропажу смартфона, когда не смогла рассчитаться с мастером по маникюру с помощью перевода. Впоследствии при обращении в банк девушка узнала от сотрудников о переводе 4000 рублей с ее счета на другой.

Сотрудники полиции изучили выписку по банковскому счёту заявительницы и выяснили, что денежные средства перевели на чужую банковскую карту. Личность мужчины, в чьем пользовании находилась карта, полицейские установили. Он подтвердил, что в тот день действительно ему на карту пришли денежные средства от незнакомого лица. Однако его сожительница пояснила ему, что перевод поступил от её подруги и что он может не волноваться. В ходе дальнейшей работы выяснилось, что приметы сожительницы владельца карты и женщины - водителя такси, которая подвозила потерпевшую в день пропажи имущества, совпадают.

Женщина 1990 года рождения не стала отрицать своей причастности к совершению преступления и пояснила, что в тот день подрабатывала частным извозом. После выполнения очередного заказа обнаружила забытый нетрезвой клиенткой телефон. Так как средство связи оказалось незаблокированным, у неё возник умысел на хищение денежных средств – она перевела 4 000 рублей на банковский счёт своего сожителя. После этого мобильное устройство она выбросила в мусорный контейнер, а деньги потратила на продукты.

В ходе предварительного следствия 31-летняя жительница города Самары в полном объёме возместила причиненный материальный ущерб. Рранее не судимой работнице такси предъявлено обвинение.

Теги: Кража Уголовное дело

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