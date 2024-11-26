Девушка из Новокуйбышевска вместо фотосессии отдала деньги мошеннику

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В Новокуйбышевске в полицию обратилась местная жительница 2000 года рождения с заявлением о мошенничестве. Она пояснила, что на днях решила записаться на фотосессию и, найдя в Интернете фотографа, списалась с ним. «Фотограф» прислал девушке несколько референсов после чего сказал, что берет стопроцентную предоплату, во избежание мошенников. Девушка, согласившись на условия, перевела незнакомцу 15 000 рублей. Спустя время мошенник написал, что нужно доплатить за аренду помещения 7 000 рублей, что и сделала доверчивая девушка. В назначенный день съемки злоумышленник не вышел на связь, а контакт его был заблокирован. Потерпевшая поняла, что ее обманули и незамедлительно обратилась в полицию.