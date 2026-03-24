МВД будет лишать граждан прописки, если она окажется фиктивной

Министерство внутренних дел вынесло на общественное обсуждение проект приказа "Об установлении Порядка принятия решения о снятии гражданина Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания или по месту жительства в случае выявления факта фиктивной регистрации по месту пребывания или по месту жительства". Проще говоря: граждан будут лишать прописки, если она окажется фиктивной. Предполагается, что приказ вступит в силу с 1 мая этого года.

Решение об отмене регистрации будет приниматься в тех случаях, когда появятся юридические доказательства того, что человек прописался фиктивно. Например, предоставил заведомо подложные документы. Или прописался в квартире, заведомо зная, что жить там не будет. Такие доказательства могут быть получены в рамках расследования уголовных дел или разбирательства по делам об административных правонарушениях.

Предусматривается, что подразделение, выявившее факт фиктивной регистрации гражданина по месту пребывания или по месту жительства или получившее информацию о выявлении такого факта, должно в течение трех рабочих дней направить информацию об этом в орган регистрационного учета. Начальник органа регистрационного, получив документы, направит их уполномоченному лицу. Уполномоченное должностное лицо в течение трех рабочих дней со дня поступления материалов подготовит проект решения о снятии с учета гражданина и после согласования со своим руководством представит проект на утверждение должностному лицу территориального органа МВД России. Предусматривается, что проект решения о снятии с учета гражданина утверждается в течение двух рабочих дней со дня его представления. Таким образом, документ везде прописывает жесткие сроки, так что система должна работать в автоматическом режиме, без задержек на разных этапах.

Уполномоченное должностное лицо в течение одного рабочего дня со дня принятия решения о снятии с учета гражданина должно внести соответствующую информацию в ведомственный сегмент МВД России государственной системы миграционного и регистрационного учета, а также изготовления, оформления и контроля обращения документов, удостоверяющих личность. Также будет направлено уведомление о принятом решении собственнику жилого помещения, пишет РГ.