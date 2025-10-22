Четверо жителей Самарской области похитили из подъезда женщину, с сожителем которой у фигурантов был конфликт

120

В Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении четырех местных жителей в возрасте от 30-ти до 47-ми лет. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п.п. «в, г» ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, с применением предметов, используемых в качестве оружия).

По версии следствия, 22 ноября 2024 года обвиняемые похитили из подъезда жилого дома 36-летнюю женщину, с сожителем которой у фигурантов был конфликт. Мужчины, угрожая потерпевшей ножом, насильно посадили женщину в автомобиль и скрылись с места совершения преступлении.

Благодаря грамотно и своевременно проведенным следственным действиям и оперативным мероприятиям потерпевшая была освобождена в этот же день сотрудниками правоохранительных органов.

В ходе следствия в отношении фигурантов была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время предварительное следствие завершено, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.