Бывший главный специалист АО «Самаранефтегаз» признан виновным в мошенничестве

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Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего главного специалиста производственного отдела реконструкции скважин управления буровых работ АО «Самаранефтегаз». Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Следствием и судом установлено, что осужденный в период с 2018 года по 2020 год получил от лиц из числа руководства подрядной организации денежные средства в размере более 740 тысяч рублей, пообещав содействие в ускорении сроков подписания и согласования первичной бухгалтерской документации в рамках заключенного договора с указанной подрядной организацией, не намериваясь выполнить обещание.

Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 1 года 7 месяцев принудительных работ, пишет СУ СК.