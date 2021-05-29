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Браконьеры застрелили пятнистого оленя в Самарской области

29 мая 2021 11:25
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Браконьеры застрелили пятнистого оленя в Самарской области

Ночью 28 мая 2021 года при осуществлении транспортировки без разрешения на добычу охотничьих ресурсов  был задержан автомобиль марки «Ниссан Ноте». 

При досмотре в салоне автомобиля была обнаружена продукция охоты в виде разделанной туши, головы и шкуры одной особи самки пятнистого оленя, добытой с применением механического транспортного средства без разрешения на добычу охотничьих ресурсов, а также вне сроков охоты на территории охотничьего угодья «Пестравское» муниципального района Пестравский Самарской области. 

О происшедшем незамедлительно было сообщено в территориальный отдел внутренних дел. Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции были проведены все необходимые мероприятия, с места происшествия изъята незаконно добытая продукция охоты, автомобиль, а также охотничий огнестрельный карабин системы «Сайга», калибра 7,62х39, и патроны. 

В настоящее время по данному факту правоохранительными органами проводится соответствующая проверка. Причиненный в результате незаконной добычи указанного животного материальный ущерб государству оценивается в 300 000 рублей.  

Теги: браконьеры незаконная охота олень

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