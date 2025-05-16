Большинство мошенничеств происходит с займами МФО и в 95% суммы не выше 100 тыс. руб.

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В рамках онлайн платформы Объединенного Кредитного Бюро "Кредистория" год назад был запущен Сервис по защите от кредитного мошенничества. В настоящий момент на него подписано около 9 тыс. человек, и их количество растет каждый месяц.

Согласно данным Объединенного Кредитного Бюро, в большинстве мошеннических случаев оформляются не банковские кредиты, а займы МФО, и в 95% случаях их размер не превышает 100 000 руб. В пределах этой суммы подписчикам Сервиса гарантирован 100% возврат средств.

Сервис называется "Лайт" и представляет собой ежемесячную подписку со страхованием от кредитов, оформленных мошенническим путем. Продукт специально разработан для граждан, которые переживают, что мошенники могут оформить на них кредит. Как правило это люди, которые столкнулись с неприятной жизненной ситуацией – потеряли паспорт или иной документ с личными данными, а также телефон; отправили или оставили копии документов в организации, в благонадежности которой возникли сомнения; у них взломали аккаунт, содержащий персональные данные. Если в результате вышеописанных действий мошенники оформят на человека кредит, то страховая возместит сумму кредита с пенями и штрафами.

В рамках работы Сервиса внимательно изучаются все обращения клиентов, в том числе были рассмотрены несколько обращений, когда страховой случай произошел до даты оформления подписки. Так же, кроме страхования, подписка позволяет получать уведомления о подозрительных действиях по оформлению кредита: начало проверки для выдачи кредита, оформление нового кредита, запрос кредитной истории.

Николай Филиппов, директор по риск-менеджмент методологии и дата аналитике Объединенного Кредитного Бюро: "Приятно осознавать, что нам удалось создать полезный продукт, обеспечивающий многослойную защиту. Он гармонично сочетает в себе как функционал, позволяющий своевременно узнать о мошенничестве и даже в некоторых случаях его предотвратить, так и возможность возместить последствия от неправомерных действий за счёт страховки. Уверен, что именно поэтому продукт "Подписка Лайт со страхованием" оказался так востребован нашими клиентами и за довольно короткий срок обрел большое количество подписчиков-поклонников, которые понимают, что они защищены от кредитных мошенников, что очень ценно в наше неспокойное время".