Безработная самарчанка обокрала магазин на 22 тысячи

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В дежурную часть отдела полиции по Центральному району Управления МВД России по г. Тольятти обратился специалист по безопасности одного из сетевых магазинов. Мужчина сообщил, что из торгового зала, расположенного на улице Голосова, совершена кража товара. По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа. Полицейские установили и опросили очевидцев, провели осмотр помещения, изъяли записи с камер видеонаблюдения и документы, согласно которым причиненный ущерб составил около 22 тысяч рублей.

Изучив изъятые видеозаписи, сотрудники уголовного розыска определили личность злоумышленницы, которая не раз попадала в поле зрения полиции. Ранее судимую за имущественные преступления, безработную 31-летнюю жительницу Самары задержали по месту жительства и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса женщина признала вину в совершении противоправного деяния и пояснила сотрудникам полиции, что похитив товар, вышла на улицу и продала случайным прохожим. Вырученные средства потратила на собственные нужды. Отделом дознания отдела полиции по Центральному району Управления МВД России по г. Тольятти в отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ «Кража». Сотрудники полиции продолжают устанавливать факты противоправной деятельности самарчанки.