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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

85-летняя тольяттинка стала жертвой мошенников

5 января 2024 10:36
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85-летняя тольяттинка стала жертвой мошенников

В полицию Тольятти за помощью обратилась 85-летняя местная жительница и сообщила, что неизвестные обманным путем похитили у нее денежные средства.

В ходе опроса заявительницы сотрудники полиции выяснили, что она находилась дома, когда ей на телефон поступил звонок от неизвестного. Звонивший представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что ее сын стал виновником дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадал другой человек. Мужчина убедил жительницу Тольятти, что избежать уголовного наказания можно, передав его «стажеру» денежные средства. Растерянная пенсионерка согласилась, назвала свой адрес проживания и собрала все имеющиеся в доме денежные средства – 500 тысяч рублей.

Незнакомец продолжил общаться с женщиной по телефону, не давая связаться с родственником, пока к ней на такси не приехал молодой человек. Следуя инструкциям, она передала курьеру имеющиеся у нее сбережения, предварительно обернув их тканью. Когда «стажер» уехал, а его сообщник прервал разговор, заявительница связалась с сыном и поняла, что стала жертвой мошенников.

При проведении оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личности двух мужчин 1997 и 2003 годов рождения, подозреваемых в причастности к преступной схеме. Сотрудники уголовного розыска получили информацию о том, что они могут находится на территории другого региона. Установив точное место нахождения злоумышленников, полицейские выехали в служебную командировку в город Казань и задержали подозреваемых. Полицейские доставили их в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время в отношении злоумышленников отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Комсомольского района Управления МВД России по г. Тольятти СУ У МВД России по г. Тольятти по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ «Мошенничество» возбуждено уголовное дело. Судом мужчине 2003 года рождения избрана мера пресечения в виде ареста, мужчине 1997 года рождения подписка о невыезде.

Теги: Мошенники

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