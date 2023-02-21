70-летний самарец в надежде быстро заработать лишился почти миллиона рублей

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На одном из сайтов в сети Интернет 70-летний мужчина увидел информацию о дополнительном заработке на покупке и продаже акций. Заинтересовавшись объявлением, пенсионер оставил свои контактные данные, заполнив предлагаемую форму. Через некоторое время мужчине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником организиции, пообещав большую прибыль с финансовых операций. Самарец, доверившись незнакомцу, оформил кредиты в разных банках на сумму 850 000 рублей. Полученные денежные средства он перечислил на различные счета, озвученные «финансовым консультантом». После переводов денежных средств, представитель оргнанизации перестал выходить на связь. Пенсионер понял, что стал жертвой мошенников. О произошедшем он сообщил в полицию. Возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции напоминают - не доверяйте объявлениям о быстром обогащении, это явный признак мошенничества. Не оставляйте на сомнительных сайтах личные данные, не вводите реквизиты банковской карты, а также пароли и коды из сообщений от банка.

Не переходите по подозрительным ссылкам из сообщений от незнакомцев.