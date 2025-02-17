66% россиян признались, что мошенники пытались украсть их аккаунты в Сети

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Социальная сеть "Одноклассники" и сервис "Работа.ру" провели исследование и выяснили, как часто россияне сталкиваются с мошенниками в Сети и назвали самые частые причины взлома аккаунтов.

Согласно исследованию, в котором приняли участие более 3 500 респондентов из всех регионов России, в прошлом году 66% опрошенных сталкивались с попытками кражи их аккаунтов на различных сайтах. Большая часть таких атак приходится на соцсети (62%). Второе место занимают банковские приложения, третье — мессенджеры. Кроме того, злоумышленники часто пытаются украсть информацию с личной или рабочей почты.

Отмечается, что большинство респондентов (63%), которые знакомы с правилами кибербезопасности, сразу же распознали обман и смогли предотвратить взлом своего аккаунта. По данным "Одноклассников", доля пользователей социальной сети, столкнувшихся со спамом или взаимодействовавших с профилем мошенника, уменьшилась в 2024 году на 42% в сравнении с 2023 годом, пишет Смотрим.

Кроме того, почти половина опрошенных, которые сталкивались со злоумышленниками в Интернете, признались, что не использовали двухфакторную аутентификацию. Еще 23% самостоятельно перешли по фишинговой ссылке и попали под угрозу взлома.

Отвечая на вопрос "Какие действия пользователи предпринимают, чтобы защитить свои данные", в котором можно было выбрать несколько вариантов ответа, 78% респондентов заявили, что не переходят по ссылкам, которые кажутся им странными, а также никому не сообщают свои коды. 43% участников исследования используют сложные пароли, 14% – часто меняют пароли во всех своих аккаунтах. Также стало известно, что 10% опрошенных пользуются специальным менеджером паролей.

Эксперты по информационной безопасности в "Одноклассниках" отмечают, что взломы "страниц" в соцсетях чаще всего происходят в связи с использованием одинаковых логинов и паролей на разных платформах, что позволяет мошенникам, которые получили данные с одного взломанного ресурса, открыть доступ к другим. Кроме того, значительную роль играют фишинговые атаки, когда злоумышленники создают фейковые сайты или отправляют ложные сообщения от имени доверенных организаций.