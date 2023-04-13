6 млн рублей отдал мошенникам 60-летний житель Самары

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Будьте бдительны!

Остерегайтесь мошеннических схем с использованием сотовой связи.

В Самаре, мужчине 1963г.р., позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что мошенники пытаются похитить его деньги, лежащие на счете. Чтобы сохранить деньги необходимо все средства перевести на указанный им «безопасный» расчетный счет. Потерпевший взял свои деньги и перевел на указанный аферистом счет более 6 000 000р., после чего последний перестал выходить на связь. По данному факту возбуждено уголовное дело.