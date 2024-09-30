52-летняя тольяттинка, обманувшая банк, просрочила несколько платежей и решила пройти процедуру банкротства

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В дежурную часть У МВД России по г. Тольятти обратился представитель банковского учреждения и сообщил, что одна из клиенток не исполняет долговые обязательства, а также при получении кредита указала ложные сведения о месте работы и фактическом доходе, причинив тем самым материальный ущерб банку на сумму более 3 600 000 рублей.

Сотрудники полиции из представленных финансовых документов установили личность заёмщицы и место ее проживания. После чего задержали 52 – летнюю местную жительницу на одной из улиц города.

В ходе опроса женщина пояснила сотрудникам полиции, что в ноябре 2021 ей срочно потребовались денежные средства. Понимая, что является безработной и для того, чтобы банком было принято положительное решение по ее запросу, она сообщила сотруднику финансовой организации ложные сведения о своей занятости, воспользовавшись тем, что документального подтверждения не требовалось. Через некоторое время местная жительница просрочила несколько платежей и решила пройти процедуру банкротства, но не успела довести свой умысел до конца так, как была задержана полицейскими.

По данным сотрудников полиции задержанная ранее к уголовной ответственности не привлекалась.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района СУ УМВД России по городу Тольятти в отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.1 УК РФ (хищение денежных средств заемщиком путем представления банку заведомо ложных и (или) недостоверных сведений).