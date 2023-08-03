4,5 миллиона рублей отдал мошеннику самарский инженер

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Сотрудники полиции призывают граждан проявлять бдительность и не доверять сомнительным предложениям о заработке от незнакомцев.

Жителю Самары 1986 года рождения, работающему инженером, позвонил неизвестный и предложил дополнительный заработок на биржевой платформе. Мужчину заинтересовало предложение, и незнакомец выслал ему подробную инструкцию, как делать стартовые взносы и получать с них еще больший заработок. В течение месяца самарец вложил в «выгодное предложение» более 4,5 миллионов рублей, а когда собеседник перестал выходить на связь, понял, что потерял все деньги и попался на уловку злоумышленника. Мужчина обратился в полицию, по данному факту возбуждено уголовное дело.

Полицейские настоятельно рекомендуют игнорировать рекламу, входящие вызовы и сообщения с предложениями заработать на инвестициях или поучаствовать в лотереях и конкурсах. Запомните - это мошенники! Проявляйте благоразумие и не спешите расстаться со своими деньгами, ведь «золотые горы» обещают только злоумышленники.