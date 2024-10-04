19-летний тольяттинец пытался продать наркотики из тайника

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Прокуратурой Центрального района г. Тольятти поддержано государственное обвинение в отношении 19-летнего местного жителя в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

Судебным следствием установлено, что в ноябре 2023 года через приложение Телеграм тольяттинец получил от неустановленного следствием лица координаты о месте нахождения тайника с наркотическим средством общей массой свыше 6 грамм. Забрав из условного места 5 свертков, один он взял себе, остальные намеревался сбыть.

Преступные действия злоумышленника были пресечены сотрудниками полиции.

Подсудимый в суде вину не признал.

Суд учел позицию государственного обвинителя и признал подсудимого виновным. С учетом смягчающего обстоятельства – молодого возраста подсудимого ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.