Хабиб победил Макса Холлоуэя в первом в истории боксерском бою в метавселенной

112

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов встретился с Максом Холлоуэем в бою в метавселенной для геймеров LegionFarm, передает iphones.ru со ссылкой на РЕН ТВ.

Поединок состоялся 12 февраля в 23:00 по московскому времени. Трансляция проходила в Twitch. Пользователям, купившим хотя бы один NFT-токен LegionFarm, позволяли сделать виртуальную фотографию с Хабибом.

В общей сложности Нурмагомедов нанес 98 ударов своему оппоненту, в то время как Макс сумел ударить Хабиба только 65 раз. В итоге российский боец быстро нокаутировал американца и победил.

В интервью после матча Нурмагомедов заявил, что по-настоящему устал от боя и получил удовольствие, а также добавил, что за метавселенными стоит будущее.

Фото: YouTube