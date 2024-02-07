В регионе динамично растет число пользователей Цифровой платформы МСП.РФ

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Предприниматели и организации Самарской области активно регистрируются на Цифровой платформе МСП.РФ. В регионе отмечаются наиболее высокие темпы прироста численности пользователей ресурса. Сегодня на платформе зарегистрировано более 16 тысяч предпринимателей Самарской области.

Цифровая платформа разработана Корпорацией МСП и Минэкономразвития РФ, в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», реализуемого по решению Президента страны Владимира Путина.

В целом по стране за два года работы Цифровой платформы МСП.РФ к ее сервисам и продуктам предприниматели обратились более 4 млн раз, из них в 2023 году — более 2,9 млн раз. При этом частота использования сервисов одним пользователем за прошлый год выросла более чем на 30%.

«Цифровая платформа МСП.РФ стала востребованным механизмом взаимодействия малого и среднего бизнеса с государством, получения мер поддержки и обратной связи. Сегодня на платформе зарегистрировано уже более 670 тысяч пользователей. За прошедший год их количество выросло вдвое», — отметил первый заместитель Председателя Правительства Андрей Белоусов.

Для предпринимателей Самарской области также работает единый портал господдержки mybiz63.ru. На нем собраны все действующие меры инструменты, доступные предпринимателям и самозанятым. По поручению Губернатора Дмитрия Азарова в регионе большое внимание уделяется формированию комфортного делового и предпринимательского климата.

«В Самарской области мы создаем для бизнеса все возможности, внедряем все доступные сервисы, которые могут помочь предпринимателям в их развитии. В регионе действуют 11 центров «Мой бизнес», инфраструктура поддержки предпринимателей, действуют инвестиционные площадки и преференциальные налоговые режимы», - перечислил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

В числе основных итогов работы Цифровой платформы МСП.РФ за два года — переход от заявительного порядка к проактивному адресному подбору мер поддержки и услуг. Он позволяет, в том числе, приоритизировать для пользователя подходящие меры, предложить их в индивидуальном порядке и предоставить список стоп-факторов, препятствующих получению поддержки на данный момент.

«В основе адресного подбора мер лежит цифровой профиль, запущенный на МСП.РФ в декабре 2022 года. За прошедшее время данные профиля более 150 тыс. раз использовались для получения услуг и мер поддержки через Цифровую платформу. Функционалом профиля воспользовались свыше 14 тыс. предпринимателей», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Сегодня на платформе МСП.РФ бизнесу доступно свыше тысячи региональных мер поддержки и более 30 сервисов.