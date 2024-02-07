Я нашел ошибку
Главные новости:
Ориентировочное время окончания прекращения движения - до особого распоряжения.
Закрыт для движения большегрузов участок федеральной трассы М-5 «Урал»
В связи с продолжением действия неблагоприятных погодных условий (метель, ограниченная видимость).
Продлено ограничение движения для автобусов и маршруток на участках дорог федерального значения
В ближайшие двое суток планируется провести комплексную уборку на проспекте Металлургов.
На проспекте Металлургов временно изменится порядок ограничения остановки и стоянки транспорта
В  связи с проведением Дня памяти сотрудников ГУ МВД СО, погибших при выполнении служебных обязанностей.
10 февраля в историческом центре Самары будет временно ограничено движение транспорта 
Время работы маршрута: с 08:00 до 16:00, интервалы движения составят 20 минут.
В Самаре во время гонки «Лыжня России» организуют дополнительный автобусный маршрут
В ближайшее время планируется внедрение мобильного приложения «Система-112».
Для жителей Самарской области в Системе-112 организован прием СМС-сообщений
Сегодня на платформе зарегистрировано более 16 тысяч предпринимателей Самарской области.
В регионе динамично растет число пользователей Цифровой платформы МСП.РФ
Самарский политех рассказывает о значимых работах ученых вуза, которые в прошлом году внесли вклад в развитие отечественной науки.
ТОП-5 научных разработок Самарского политеха 2023 года, о которых узнала вся страна
Наверх
Самара  -10 °C, Тольятти  -11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.68
-0.56
EUR 97.44
-0.79
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самарской филармонии состоялось торжественное мероприятие ко Дню российской науки и 300-летию РАН
9 февраля в Сызрани состоится фестиваль-конкурс патриотической песни «Виктория»
7 по 11 февраля в Тольятти состоится национальный фестиваль скорости на льду "Жигулевская миля"
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В регионе динамично растет число пользователей Цифровой платформы МСП.РФ

7 февраля 2024 16:18
131
Сегодня на платформе зарегистрировано более 16 тысяч предпринимателей Самарской области.

Предприниматели и организации Самарской области активно регистрируются на Цифровой платформе МСП.РФ. В регионе отмечаются наиболее высокие темпы прироста численности пользователей ресурса. Сегодня на платформе зарегистрировано более 16 тысяч предпринимателей Самарской области.

Цифровая платформа разработана Корпорацией МСП и Минэкономразвития РФ, в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», реализуемого по решению Президента страны Владимира Путина.

В целом по стране за два года работы Цифровой платформы МСП.РФ к ее сервисам и продуктам предприниматели обратились более 4 млн раз, из них в 2023 году — более 2,9 млн раз. При этом частота использования сервисов одним пользователем за прошлый год выросла более чем на 30%.

«Цифровая платформа МСП.РФ стала востребованным механизмом взаимодействия малого и среднего бизнеса с государством, получения мер поддержки и обратной связи. Сегодня на платформе зарегистрировано уже более 670 тысяч пользователей. За прошедший год их количество выросло вдвое», — отметил первый заместитель Председателя Правительства Андрей Белоусов.

Для предпринимателей Самарской области также работает единый портал господдержки mybiz63.ru. На нем собраны все действующие меры инструменты, доступные предпринимателям и самозанятым. По поручению Губернатора Дмитрия Азарова в регионе большое внимание уделяется формированию комфортного делового и предпринимательского климата.

«В Самарской области мы создаем для бизнеса все возможности, внедряем все доступные сервисы, которые могут помочь предпринимателям в их развитии. В регионе действуют 11 центров «Мой бизнес», инфраструктура поддержки предпринимателей, действуют инвестиционные площадки и преференциальные налоговые режимы», - перечислил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

В числе основных итогов работы Цифровой платформы МСП.РФ за два года — переход от заявительного порядка к проактивному адресному подбору мер поддержки и услуг. Он позволяет, в том числе, приоритизировать для пользователя подходящие меры, предложить их в индивидуальном порядке и предоставить список стоп-факторов, препятствующих получению поддержки на данный момент.

«В основе адресного подбора мер лежит цифровой профиль, запущенный на МСП.РФ в декабре 2022 года. За прошедшее время данные профиля более 150 тыс. раз использовались для получения услуг и мер поддержки через Цифровую платформу. Функционалом профиля воспользовались свыше 14 тыс. предпринимателей», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Сегодня на платформе МСП.РФ бизнесу доступно свыше тысячи региональных мер поддержки и более 30 сервисов.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Самарцы могут принять участие в проекте «Всей семьей»
7 февраля 2024  13:51
Самарцы могут принять участие в проекте «Всей семьей»
216
Новое здание театра «Грань» в Новокуйбышевске планируют открыть до конца 2024 года
7 февраля 2024  10:26
Новое здание театра «Грань» в Новокуйбышевске планируют открыть до конца 2024 года
344
В ходе торжественного мероприятия глава региона вручил дипломы лауреатам премий Губернатора Самарской области.
6 февраля 2024  19:08
В Самарской филармонии состоялось торжественное мероприятие ко Дню российской науки и 300-летию РАН
567
В настоящее время регион активно использует все возможности для расширения и укрепления научного потенциала.
6 февраля 2024  15:34
В Самаре отметили День российской науки
661
Самарская область присоединится к XLII Всероссийской массовой лыжной гонке
6 февраля 2024  13:01
Самарская область присоединится к XLII Всероссийской массовой лыжной гонке "Лыжня России"
525
Весь список