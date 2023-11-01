Глава Минцифры: создание кибервойск может быть одним из вариантов службы по контракту

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Глава Минцифры Максут Шадаев поддержал идею создания кибервойск в России, это может стать одним из вариантов службы для контрактников, заявил он во время интервью CNews, передает РИА Новости.

"У нас действует отсрочка для граждан, работающих в IТ-компаниях аккредитованных, до 30 лет. ... По планам создания кибервойск, я в этом смысле точно их поддерживаю. Просто нам надо определиться, чтобы это не касалось отсрочки (для IT-специалистов из аккредитованных компаний - ред.), ... у нас же сейчас очень много контрактников, и это очень хорошо работающая мера", - сказал Шадаев.

По его словам, если говорить о кибервойсках в рамках контрактной службы, "то, наверное, можно обсуждать, чтобы идти и заключать договор в войсках спецвида, связанных с киберобеспечением". "Надеюсь, что этот вопрос Минобороны активно прорабатывает", - добавил глава Минцифры.

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