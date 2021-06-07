Во Всемирный день окружающей среды в России прошёл Зелёный Марафон

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5 июня, во Всемирный день окружающей среды, по всей России прошёл ежегодный забег Сбера — Зелёный Марафон.

91 747 участников вышли на старт в 58 городах России, где проводились очные забеги. Среди них были не только любители, но и профессиональные спортсмены. Традиционно в рамках Зелёного Марафона состоялись развлекательные мероприятия, конкурсы для участников всех возрастов и экологические акции. Всего было проведено более 180 экологических акций: высадки деревьев, субботники, акции по благоустройству территорий.

Впервые в истории Зелёного Марафона в специально разработанном мобильном приложении был организован онлайн-забег. Участники соревновались за призовые места онлайн-забега на четырёх дистанциях (4,2 км, 10 км, 21,1 км, 42,2 км). Уже 8 июня будут объявлены имена самых быстрых бегунов среди мужчин (180 призовых мест для каждой из четырёх дистанций) и женщин (180 призовых мест для каждой из четырёх дистанций). Подарки от Сбера для победителей: 1‒3-е места — смарт-дисплей SberPortal, кубки и медали Зелёного Марафона, а также подписка СберПрайм на один год; 4‒180-е места — подписка СберПрайм на один год. Результаты будут опубликованы на сайте проекта.

Благодаря проекту Сберу удалось привлечь внимание к проблемам экологии и пригласить жителей России сделать несколько простых шагов, которые помогут в их решении. Каждый участник Зелёного Марафона смог внести свой вклад в сохранение природы. Свыше 65 000 километров, которые участники пробежали с мобильным приложением 5 июня, Сбер приравнял к рублям, чтобы передать их в Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее».

В преддверии 180-летия Сбера его сотрудники и волонтёры движения «ЭКА» высадили 180 000 саженцев сосны, дуба, клёна и других деревьев в девяти регионах России. Эта акция была организована в поддержку программы «Южный лесной пояс России» по высадке деревьев для борьбы с опустыниванием в южных регионах России — от Ростовской области до Республики Бурятия.

Всего в рамках проекта было собрано 10 000 000 рублей, которые будут направлены в фонд на высадку ещё 100 000 деревьев осенью 2021 года. В общей сложности благодаря проекту Зелёный Марафон высадят более 280 000 деревьев.

Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

"Зелёный Марафон, наш ежегодный спортивный праздник для всей семьи, в этом году стал особенным. Во-первых, помимо офлайн-забега, в этом году участники могли пробежать выбранную дистанцию с помощью нашего мобильного приложения — такая возможность появилась впервые, что позволило всем желающим принять участие в забеге, находясь в любой точке России. Во-вторых, в этом году Зелёный Марафон помог внести вклад в сохранение природы. Проект стартовал 27 марта, в день международной экологической акции "Час Земли": мы поддержали акцию и выключили свет в офисах Сбера с 20:00 до 21:00. С 27 марта по 5 июня в регионах России прошло множество экологических акций под знаком Зелёного Марафона. В честь своего 180-летия Сбер высадил 180 000 саженцев в южных регионах России. Я благодарю всех и каждого, кто поддержал нашу идею сбережения природы для будущих поколений, всех, кто стремится к экологичному образу жизни и минимизации своего углеродного следа. Вместе мы собрали более 10 000 000 рублей: средства пойдут на озеленение страны — и это отличный результат, которым мы можем гордиться".