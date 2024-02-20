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В Турции назвали условия для открытия счетов россиянам

20 февраля 2024 13:33
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В Турции назвали условия для открытия счетов россиянам

Госбанки Турции продолжают открывать счета гражданам РФ, условиями являются наличие вида на жительство (ВНЖ) и права на работу, заявил РИА Новости представитель филиала госбанка Ziraat в Анкаре.

Турецкий частный банк Denizbank начал запрашивать у клиентов-россиян документы, подтверждающие вид на жительство в Турции, сообщала газета РБК со ссылкой на письмо из банка. В банке корреспонденту РИА Новости заявили, что запрос связан с внутренними процедурами, а не с санкционной политикой США.

"Счета гражданам России открываются. Условиями являются наличие ВНЖ, право на работу или студенческая виза", - сказал представитель филиала Ziraat.

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