В Самаре открылся 8000-ый постамат СберЛогистики

184

Федеральный логистический оператор СберЛогистика (входит в экосистему Сбера) преодолел отметку в 8000 постаматов по всей России. Юбилейный восьмитысячный постамат был установлен в городе Самара.

Расширенная федеральная сеть постаматов Сбера позволяет клиентам ещё более эффективно планировать своё время и ресурсы для получения посылок и покупок из более чем 10 000 интернет-магазинов и маркетплейсов, включая СберМегаМаркет, iHerb, Читай-город, Sunlight, «Детский мир» и др. Оформить посылку можно в мобильной версии СберБанк Онлайн, на сайте компании и в отделении Сбера. Стоимость услуг зависит от веса, габаритов посылки и пункта назначения.

Александр Трапезников, генеральный директор компании СберЛогистика:

"Наша основная задача сделать доставку комфортной и доступной и своевременной как для клиента-отправителя, так и клиента-получателя. Именно поэтому мы продолжаем активно расширять сеть. Наши пункты выдачи заказов и постаматы располагаются в отделениях Сбера. Удобство сервиса состоит в понятной локации, ведь обычно каждый знает, где находится ближайший офис банка, и поэтому может выбрать, где и когда можно получить или отправить посылку".

Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка:

"Сбер строит свою экосистему, учитывая широкий спектр потребностей клиентов. Для нас крайне важно, чтобы все сервисы были максимально доступны и делали жизнь людей комфортнее. Я рад, что именно в Самаре открылся восьмитысячный постамат СберЛогистики. Столь широкая сеть позволяет получать и отправлять посылки в удобных для клиентов местах, в том числе и в офисах Сбербанка в регионе".