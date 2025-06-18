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В России появится новый инвестиционный счет для детей и родителей

18 июня 2025 12:18
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В России появится новый инвестиционный счет для детей и родителей

В России появится новый вид индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) — для несовершеннолетних детей. Родители смогут открывать их на имя ребенка и получать налоговый вычет. Запуск соответствующей программы рассматривается в рамках реализации концепции семейных инвестиций, которую в конце 2024 года поручил внедрить президент РФ Владимир Путин.

«Механизм предполагает, что родители будут оформлять договор в интересах ребенка, определяя инвестиционную стратегию и внося собственные средства на счет.  Управляющая компания будет взимать свою комиссию и инвестировать, приумножая эти деньги», — пишут «Известия».

Поступления будут направляться в облигации федерального займа, бонды устойчивых российских компаний и акции. К моменту окончания минимального срока действия счета (ИИС-3) на нем может сформироваться значительный капитал. Такой подход, по задумке разработчиков, позволит родителям формировать долгосрочные накопления для своих детей с помощью профессионального управления и поддержкой государства через налоговые вычеты.

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