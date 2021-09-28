В Общественном центре Сбера расскажут о российском и французском опыте благоустройства пространств

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В Общественном центре Сбера 28 сентября пройдет международная конференция о современных трендах в благоустройстве общественных пространств. Эксперты рассмотрят концептуальные решения, которые смогут обеспечить не только комфорт и безопасность жителей, но и повлиять на восприятие ландшафта и внешний вид общественных пространств. Особое внимание эксперты также уделят вопросу современных трендов организации городского освещения и концепции создания детских площадок в черте города.

Мероприятие проводится в рамках российско-французского проекта «Водно-зеленый городской каркас как база для создания устойчивых и умных городов», организованного Французской Федерацией Ландшафтных архитекторов и её официальным представительством в России, при участии Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации, Министерства Экологического перехода Франции, с участием Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, при поддержке Посольства Франции в России, российско-французского форума «Трианонский Диалог», в сотрудничестве с французскими (Ницца и Бордо) и российскими (Екатеринбург, Казань, Краснодар) городами, Ассоциацией Ландшафтных Архитекторов России (АЛАРОС), Ассоциации Производителей Посадочного материала (АППМ) и при поддержке Сбербанка.

В числе приглашенных экспертов также принимает участие и ландшафтный архитектор из Самары Елена Жарова, которая поделится с участниками конференции уже разработанными проектами благоустройства на территории Самарской области.