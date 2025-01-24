Центробанк: в декабре инфляция ускорилась в 70 регионах РФ

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Рост цен в декабре ускорился в 70 российских регионах относительно ноября, еще в 19 регионах ситуация с повышением стоимости товаров и услуг либо не изменилась, либо замедлилась, сообщила пресс-служба Центробанка.

Несмотря на ускорившуюся инфляцию, регулятор подчеркнул, что высокая ключевая ставка приведет к снижению роста цен, а целевого показателя в 4% инфляция достигнет в 2026 году.

Как уточнили в Банке России, в Дальневосточном федеральном округе инфляция за год составила 8,86%, в Приволжском — 9,54%, в Северо-Западном — 9,26%, в Северо-Кавказском — 10,18%, Сибирском 9,53%, в Уральском — 8,83%, в Центральном — 9,92%, в Южном — 9,28%.

На этой неделе бывший министр-экономики Андрей Нечаев высказал мнение, согласно которому Банк России не может остановить инфляцию, повышая ключевую ставку.

По словам бывшего министра, ужесточение денежно-кредитной политики, безусловно, окажет определенный антиинфляционный эффект, но оно влияет лишь на часть экономики. При этом оборонная промышленность, на нужды которой «льется денежный дождь военных заказов», не ощущает эффекта от повышения стоимости кредитов, пишет Газета.