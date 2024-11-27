ЦБ приостанавливает до конца 2024 года покупку валюты на внутреннем рынке

152

Банк России сообщил о приостановке покупки иностранной валюты на внутреннем рынке страны до конца текущего года. Эта мера будет применена с 28 ноября 2024 года в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина РФ.

Зеркалирование обусловлено исполнением бюджетного правила, которое направлено снизить волатильность рынков финансов, сообщили в официальном Telegram-канале ЦБ.

Центробанк планирует продолжить продажу иностранной валюты, чтобы пополнять запас средств в Фонде национального благосостояния на прежнем уровне – 8,40 млрд рублей в день. Ранее ЦБ объявил о начале проведения операций на внутреннем валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств ФНБ с 9 января 2024 года. Объем таких операций определяется в соответствии с объявляемыми Минфином России на третий рабочий день каждого месяца объемами покупки или продажи иностранной валюты, пишет Смотрим.

Решение о возобновлении покупки валюты со стороны Банка России в рамках мер по зеркалированию операций Минфина РФ будет зависеть от ситуации на финансовых рынках. Отложенные сейчас покупки осуществят в 2025 году.

Вышеизложенные меры приняты на фоне растущего курса доллара США по отношению к рублю. Так, 27 ноября на международном внебиржевом валютном рынке Forex стоимость доллара равнялась 114 рублям.