ЦБ определил перечень признаков мошенничества при снятии наличных в банкомате

Центральный банк (ЦБ) России определил признаки мошеннических операций при снятии наличных в банкоматах, пишут "Известия". Перечень был опубликован 21 августа на сайте регулятора.

В список вошли девять признаков, которыми будут руководствоваться кредитные организации. Среди них нехарактерное поведение при снятии денег, изменение активности телефонных разговоров за шесть часов до операции, снятие денег в течение суток после оформления кредита или займа, а также увеличение лимита на выдачу наличных, в том числе по кредитным картам. Помимо этого, к признакам мошенничества ЦБ отнес пять и более отказов в выдаче наличных в течение одного дня из-за неверного ввода PIN-кода или превышения лимита кредитования.

Банки будут обращать внимание на время дня, в которое поступил запрос на снятие наличных, расположение банкомата, сумму и периодичность запросов.

Кроме того, операторы связи могут предоставлять кредитным организациям информацию о смене характеристик телефона, при помощи которого происходит снятие денег, наличии на устройстве вредоносных программ, получении пользователем большого количества коротких текстовых сообщений на электронную почту и в мессенджерах.

Если операция соответствует хотя бы одному из критериев, банк немедленно сообщит об этом клиенту и на 48 часов введет временный лимит на выдачу наличных денег в банкомате — до 50 тыс. рублей в сутки, уточнил регулятор. Снять более крупную сумму в этот период можно в отделении банка. Информирование о мошеннических операциях будет осуществляться через СМС-сообщение или пуш-уведомление.

Фото: freepik.com