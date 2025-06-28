ЦБ: для повышения ключевой ставки в июле должно произойти что-то нехорошее

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Повышение ключевой ставки на заседании совета директоров Банка России, которое состоится в июле, возможно в том случае, если в экономической ситуации произойдут крайне неблагоприятные изменения. Об этом сообщил советник председателя Центрального банка РФ Кирилл Тремасов.

«Для того, чтобы мы [на заседании совета директоров ЦБ РФ 25 июля] рассматривали повышение ключевой ставки, должно произойти что-то совсем нехорошее», — рассказал Тремасов ТАСС в кулуарах Чебоксарского экономического форума. Он отметил, что инфляция в последние месяцы замедляется, однако пока нет полной уверенности в устойчивости этой тенденции.

Кроме того, сохраняются определенные проинфляционные риски, в том числе связанные с ситуацией на рынке труда. По словам Тремасова, возврат к обсуждению повышения ставки возможен лишь при изменении текущего тренда инфляции, хотя неожиданные события также нельзя исключать, пишет Ура.ру.