Сбербанк и Самарский политех продолжат сотрудничество в сфере развития цифровых технологий

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Самарское отделение Сбербанка и Самарский государственный технический университет (СамГТУ) подписали дорожную карту по развитию сотрудничества в сфере цифровых технологий. Документ подписали заместитель управляющего Самарским отделением Сбербанка Лилия Читнёва и первый проректор-проректор по научной работе СамГТУ Максим Ненашев.

В рамках достигнутых договоренностей Сбер и СамГТУ проведут серию совместных мероприятий по инновационным техническим направлениям, участие в которых примут специалисты центра инженерного предпринимательства и инноватики, а также преподаватели и студенты института автоматики и информационных технологий.

Также Сбер и Самарский политех продолжат взаимодействие по образовательным проектам и программам в направлении «Анализ данных», в которых будут использованы облачные хранилища и вычислительные мощности Сбера, в том числе для работы с алгоритмами искусственного интеллекта.

Кроме того, на территории СамГТУ создадут и технически оснастят новое общественное пространство для учащихся вуза – коворкинг. В нём планируется разместить зону отдыха, зону проектной деятельности и компьютерный класс.

Лилия Читнёва, заместитель управляющего Самарским отделением Сбербанка:

«Ежегодно мы открываем для себя новые точки взаимодействия с СамГТУ. Впереди у нас предстоит масштабная работа сразу по нескольким направлениям. Вместе мы должны обеспечить развитие образовательных проектов и программ по теме «Анализ данных», сформировать план мероприятий на текущий год, а также интегрировать в инфраструктуру вуза новое общественное пространство для самостоятельного обучения студентов. Уверена, что реализация запланированных активностей в рамках дорожной карты поможет студентам и преподавателям СамГТУ увидеть в привычном образовательном процессе новые возможности и поможет раскрыть в себе яркие таланты».

Константин Савельев, директор института автоматики и информационных технологий СамГТУ:

«В прошлом году Политех получил доступ к облачным ресурсам Сбера. Сейчас с этой системой работают специалисты управления информатизации и телекоммуникаций и кафедры «Вычислительная техника». Мы планируем использовать её, прежде всего, в образовательном процессе для реализации студенческих проектов. В перспективе запланировано открытие совместной сетевой магистерской программы по облачным технологиям».

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