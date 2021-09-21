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Сбер предлагает застройщикам цифровую систему управления процессами MacroERP

21 сентября 2021 17:19
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Решения компании станут доступны застройщикам — клиентам банка на индивидуальных условиях.

Сбер подписал партнёрское соглашение с компанией MACRO, разрабатывающей и предоставляющей цифровые решения для строительной отрасли. Решения компании станут доступны застройщикам — клиентам банка на индивидуальных условиях.

Сервис MacroERP позволяет осуществлять комплексный мониторинг сроков выполнения работ, расходов на строительство, автоматизирует формирование отчётов, значительно оптимизирует договорную работу с поставщиками и подрядчиками. Этому способствует модульное построение системы, позволяющее настраивать задачи по каждой из целевых групп. Система интегрируется с MacroCRM, что делает все этапы проекта — от начала строительства до заселения — прозрачным и контролируемым. В целом использование предлагаемых инструментов позволяет снизить себестоимость работ на 5%, сократить потери и повысить производительность труда.

Светлана Назарова, управляющий директор-начальник управления финансирования недвижимости Сбербанка:

"Наша цель — не просто осуществлять финансовое сопровождение девелоперов, но и предоставлять им передовые банковские решения, а также сервисы компаний и партнёров экосистемы Сбера, позволяющие эффективно выстроить бизнес-процессы. Безусловно, сервис MacroERP — одна из лучших практик рынка. Мы убедились в этом в ходе совместного пилота по тестированию модуля MacroBank, который проходил в первом полугодии 2021 года. Ключевыми результатами пилота стало снижение продолжительности выдачи кредитных средств на 15% и повышение производительности сотрудника банка по количеству сопровождаемых проектов на 7% в год. Мы, как банк, увидели реальную эффективность от внедрения модуля и уверены, что и наши клиенты высоко оценят сервисы компании".

Александр Школьник, Генеральный директор компании MACRO:

"Для нашей компании стратегическое партнёрство с ведущим банком страны — это достаточно логичный, эволюционный шаг в нашем развитии. Сбер — один из основных драйверов роста IT-сектора в России, поэтому мы с предвкушением ожидаем начала совместной работы".

MacroERP предназначен для использования компаниями и индивидуальными предпринимателями, ведущими застройку жилых и коммерческих площадей от 10 тысяч кв. м. Команда разработки и поддержки продукта, обладающая необходимой экспертизой в строительной сфере, гарантирует возможность работы в системе с любого устройства в режиме 24/7. Проводятся регулярные обновления. Подробную информацию можно получить на сайте.

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