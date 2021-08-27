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"Сбер": механизм возврата списанных социальных выплат в счет долгов нужно серьезно прорабатывать

27 августа 2021 14:27
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Глава Сбербанка Герман Греф отметил, что пока не может описать, как будет работать этот механизм.

Механизм возврата списанных социальных выплат в счет долгов нужно серьезно прорабатывать, "Сбер" предложит свои решения, передает ТАСС

"Каков будет механизм в данном случае, мне сейчас сложно сказать, нужно серьезно это продумывать, прорабатывать. Пока сложно представить себе такой механизм, в особенности то, как это можно распространить назад, потому что это обстоятельства, которые уже совершились. Но мы, я думаю, в ближайшее время эту тему обсудим, какие-то решения будем предлагать", - заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью телеканалу "Россия-1".

24 августа президент России Владимир Путин предложил запретить списание социальных выплат по исполнительному производству и закрепить это законодательно после формирования Госдумы нового созыва. Также глава государства поручил вернуть гражданам соцвыплаты, уже списанные по исполнительному производству.

 

Фото из открытых источников

Теги: возврат акция Сбербанка сбер соцвыплаты списание

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