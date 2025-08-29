с 1 сентября россияне при нетипичном поведении не смогут снять наличные

71

С 1 сентября банки будут блокировать снятие наличных свыше 50 тыс. рублей, если операция покажется подозрительной — например, при нетипичном поведении клиента. Ограничение действует 48 часов. При необходимости, в этот период большую сумму средства можно получить в офисе с паспортом, сказала «Газете.Ru» эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко.

«В качестве нетипичного поведения при совершении операции может рассматриваться снятие денег в ночное время, снятие крупных сумм, неоднократные запросы на выдачу средств, или если клиент снимает деньги способом, которым никогда не пользовался — например, обычно использует банковскую карту, а в этот раз воспользовался QR-кодом. Операцию заблокируют, если клиент в течение суток до операции получил заемные средства — например, оформил кредит или увеличил лимит кредитной карты, или если до снятия наличных перевел со своего счета в другом банке крупную сумму или досрочно закрыл вклад и перевел деньги на свой счет (более 200 тыс. рублей)», — отметила Дайнеко.

По ее словам, подозрения у банка возникнут, если в течение не менее шести часов до выдачи наличных была зафиксирована нетипичная активность в виде звонков, СМС, сообщений в мессенджерах (в том числе, уведомлений от портала «Госуслуг», звонков и сообщений от незнакомцев. Также вызовут опасения случаи, когда клиент недавно сменил номер телефона для авторизации в банке, либо получена информация о вредоносной программе, установленной на устройстве с которого направляется запрос на выдачу средств, либо в течение дня клиенту отказано в выдаче средств пять и более раз (неверный пин-код, запрашивалась сумма больше имеющейся).

Кроме того, россияне с 1 сентября смогут назначить доверенное лицо для подтверждения переводов и снятия наличных. Одобрить или отклонить операцию нужно в течение 12 часов. Отказаться от такой опции можно, но только через сутки после подачи заявления, заключила эксперт.