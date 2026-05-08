Россияне запасаются наличными перед майскими праздниками

Росреестр дал официальные разъяснения в связи с новыми случаями мошенничества в отношении владельцев загородных участков. 
Самарский Росреестр предупреждает о новых схемах мошенничества с загородными участками
14 мая в СОУНБ состоится творческая встреча, посвящённая открытию мемориальной доски Семёну Михайловичу Табачникову. Родственники, друзья и коллеги писателя поделятся с гостями воспоминаниями о нём и прочтут отрывки из произведений.
В Самарской областной научной библиотеке пройдёт встреча памяти писателя Семёна Табачникова
Апрель 2026 года стал третьим самым теплым за всю историю наблюдений
7 мая в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоялся финал конкурса художественного чтения «Голоса фронта». Лучшие участники со всех концов Самарской области выступили на сцене перед зрителями и членами жюри.
СОУНБ: финалисты конкурса «Голоса фронта» прочитали стихотворения со сцены библиотеки
У половины россиян кошки контролируют уборку лотка, у трети — будят в пять утра
Первый очаг возник 7 мая на территории Похвистневского лесничества. Огонь перешёл в лесной массив с сопредельного участка, где горел сухой камыш.
Минприроды СО: лесопожарные силы за сутки ликвидировали два лесных пожара
Пять новых предприятий Самарской области получили право использовать региональную символику «Самарский продукт», подтвердив местное происхождение своей продукции.
Пять предприятий региона получили знак «Самарский продукт»
В конце 2025 года в селе Султангулово Похвистневского района введён в эксплуатацию новый модульный фельдшерско-акушерский пункт, который обслуживает около 150 жителей сельского поселения.
В селе Султангулово Похвистневского района открылся новый модульный ФАП 
Самарский Музей модерна приглашает ребят от 7 до 13 лет на творческое занятие из цикла «Занимательная бумага»
Библиотека им. Н.К. Крупской превратилась в центр живой истории с участием ветерана СВО Сергея Алексеева
Самарский зоопарк приглашает всех на интересную экскурсию 8 и 9 мая в 13.00 "Животные - участники войны"
Россияне запасаются наличными перед майскими праздниками

Каждый второй опрошенный россиянин (44%) решил заранее снять наличные для оплаты повседневных расходов на майские праздники. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру» (есть у «Газеты.Ru»).

Еще 31% сообщили, что планируют комбинировать наличные и банковские карты в зависимости от ситуации. 18% не собираются менять свои финансовые привычки и продолжат пользоваться преимущественно безналичной оплатой, а 7% пока не определились со способом расчетов в праздничные дни.

Среди тех, кто решил подготовиться к возможным ограничениям, 54% опасаются проблем с оплатой через терминалы и QR-коды, 27% переживают из-за возможной недоступности банковских приложений и переводов. 19% волнуются из-за перебоев в работе банкоматов, доставки СМС-подтверждений и сбоев в онлайн-сервисах, например, в приложениях для вызова такси или аренды велосипедов, самокатов для прогулок по городу.

При этом 61% опрошенных россиян заявили, что при выборе способа оплаты обращают внимание на повышенный кешбэк, скидки и праздничные акции банков. Еще 22% интересуются бонусами лишь время от времени, в основном при крупных покупках, поездках или оплате развлечений, а 17% не следят за специальными предложениями и оплачивают покупки привычным способом.

Среди тех, кто планирует выезды в другие города на праздники, 49% заранее изучают доступность связи в конкретном регионе, 33% на всякий случай берут с собой наличные независимо от возможных ограничений мобильной связи, а 18% не планируют менять привычки и продолжат пользоваться безналичной оплатой даже в дороге.

«Безналичные платежи стали для россиян базовым стандартом повседневных расчетов, поэтому любые новости о возможных сбоях в работе мобильной связи или цифровых сервисов сначала воспринимались довольно резко и нередко заставали пользователей врасплох. Однако сейчас реакция стала более спокойной: сформировалась привычка заранее учитывать такие риски, распределять средства между картами и наличными, чтобы сохранить привычную свободу оплаты», — отметил генеральный директор финансового маркетплейса «Выберу.ру» Григорий Бурденко.

Он рекомендовал россиянам заранее уточнить, какие суточные и месячные лимиты на снятие наличных установлены по карте их банка, и прикинуть, будет ли этой суммы достаточно для праздничных выходных в городе или поездки в другие регионы.

В опросе приняли участие 3 тыс. россиян.

В центре внимания
8 мая в Самаре губернатор Федорищев и Министр энергетики РФ Цивилев обсудили перспективы топливно-энергетического комплекса региона.
8 мая 2026  14:57
Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с Министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым в Самаре
Дополнительные трамваи и автобусы выйдут на маршруты в Самаре 9 мая
8 мая 2026  12:00
Дополнительные трамваи и автобусы выйдут на маршруты в Самаре 9 мая
Движение транспорта временно ограничат в центре Самары в связи с подготовкой и проведением мероприятий Дня Победы
8 мая 2026  11:20
Движение транспорта временно ограничат в центре Самары в связи с подготовкой и проведением мероприятий Дня Победы
В четверг, 7 мая, губернатор Вячеслав Федорищев встретился с выпускниками второго потока региональной программы «Школа героев». Программа была запущена по инициативе главы региона в 2024 году.
7 мая 2026  20:12
Вячеслав Федорищев встретился с выпускниками второго потока «Школы героев»
В четверг, 7 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по оказанию содействия предприятиям оборонно-промышленного комплекса Самарской области.
7 мая 2026  17:25
Вячеслав Федорищев провел заседание регионального штаба по содействию предприятиям ОПК в Самаре
