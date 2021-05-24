ПСБ снижает ставки по военной ипотеке до 6,6% и улучшает условия кредитования

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ПСБ улучшил условия по классическим программам военной ипотеки - ставки снижены до 6,6% годовых для зарплатных клиентов и до 6,75% годовых - для других категорий клиентов-военнослужащих*. Предложение действует для покупки вторичного жилья, а также для рефинансирования ипотечных кредитов, выданных другими банками.



Кредит на приобретение недвижимости по программе «Вторичный рынок. Военная ипотека» можно оформить на сумму до 3,665 млн рублей с минимальным первоначальным взносом 20% от стоимости квартиры.



В рамках программы «Рефинансирование. Военная ипотека» максимальный размер ипотечного кредита составляет 3,620 млн рублей. При этом ссуда может составлять до 80% от оценочной стоимости приобретенной квартиры, но не более остатка задолженности по рефинансируемой ссуде. По программам военной ипотеки с господдержкой можно приобрести квартиру в новостройке или на вторичном рынке жилья от застройщика по минимальной ставке 5,45% годовых, максимальная сумма кредита составит 4,085 млн рублей. Предложение действует при заключении кредитного договора до 1 июля 2021 года.



Кроме того, по всем программам военной ипотеки банк уменьшил минимальный срок кредитования с 36 до 12 месяцев и отменил требование к минимальной сумме кредита. Обновленное предложение распространяется в том числе и на заявки, одобренные до 20 мая 2021 года, при условии, что заемщик еще не заключил кредитный договор.



«Спрос на военную ипотеку находится на стабильно высоком уровне. Клиенты понимают, что сейчас, в условиях низких ипотечных ставок наиболее подходящий момент для решения квартирного вопроса. ПСБ снижает ставки и улучшает неценовые параметры ипотечных программ с тем, чтобы у клиентов была возможность выбрать наиболее удобный и доступный вариант сделки: снижаем минимальный срок кредитования и увеличиваем суммы кредита. Такой гибкий подход позволит большему числу военнослужащих найти оптимальное решение жилищного вопроса», - отметила руководитель центра разработки ипотечных продуктов ПСБ Марина Заботина.

*Процентная ставка 6,6% годовых применяется для держателей зарплатных карт Банка, в иных случаях применяется процентная ставка 6,75% годовых по программам "Рефинансирование. Военная ипотека", "Вторичный рынок. Военная ипотека", "Новостройка. Военная ипотека". Максимальная сумма кредита - до 3 665 000 руб, по программе "Рефинансирование.Военная ипотека" до 3 620 000 руб., но не более остатка задолженности по рефинансируемому кредиту. Первоначальный взнос - от 20%. Минимальная сумма кредита - не менее 10% стоимости приобретаемой недвижимости по договору долевого участия, договору купли-продажи или рыночной стоимости квартиры, а также от рыночной стоимости квартиры по программе рефинансирования. При этом максимальная сумма кредита не должна быть более 80% от стоимости, приобретаемой или передаваемой в залог недвижимости. Срок кредитования - от 1 до 25 лет, но не более достижения возраста 50 лет. Подробную информацию об условиях кредитования, требованиях к заемщику можно узнать по телефону 8 800 333 78 90 (круглосуточно, звонок по России бесплатный), в офисах банка и на сайте psbank.ru. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Информация актуальна на дату публикации. ПАО "Промсвязьбанк". Генеральная лицензия Банка России №3251.