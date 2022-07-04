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Председателя Поволжского банка Сбербанка наградили за вклад в экологию Самарской области

4 июля 2022 13:36
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Председателя Поволжского банка Сбербанка наградили за вклад в экологию Самарской области

29 июня состоялось торжественное вручение региональной премии «Медиаперсона года» - 2022, организатором которой выступил холдинг «Комсомольская правда» в Самаре. Данная награда вручалась в регионе впервые.

Как объяснила главный редактор самарского филиала Медиагруппы «Комсомольская правда» Ольга Афанасьева, номинантами премии стали медийные персоны, о которых писали средства массовой информации в течение года, и работа и заявления которых оказывали значительное воздействие на жизнь и развитие региона. В этот раз журналисты выбрали лауреатов в 15 номинациях – отметив самых интересных героев и самых значимых в своих отраслях лиц.

Александра Анащенко, председателя Поволжского банка Сбербанка наградили за вклад в развитие экологии Самарской области.  Журналисты отметили реализацию «зеленых» инициатив Сбера и активность корпоративных волонтеров. Награду вручил заместитель министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Михаил Студенников.

Теги: СберБанк

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