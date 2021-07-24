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Поволжский банк Сбербанка с прискорбием сообщает

24 июля 2021 15:47
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Сегодня скоропостижно скончался Заместитель Председателя Поволжского банка Сбербанка Дмитрий Викторович Гурулёв.

Сегодня скоропостижно скончался Заместитель Председателя Поволжского банка Сбербанка Дмитрий Викторович Гурулёв. Последние две недели врачи боролись за его жизнь. Ему было 44 года. 

Для многих из нас за время совместной работы Дмитрий стал не только коллегой, но и хорошим другом, соратником. 

Энергичный, открытый, инициативный, всегда готовый прийти на помощь. Дмитрий рука об руку с коллегами каждый день делал наш банк лучше, делился своими профессиональными знаниями и опытом, создавал яркие проекты международного уровня, помогал клиентам в решении самых неординарных задач. 

В этот трагический день мы выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Дмитрия.

 

Теги: Дмитрий Гурулёв Поволжский банк скончался

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