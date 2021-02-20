Поволжский банк Сбербанка рассказал будущим экономистам о «зеленых» трендах

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Поволжский банк Сбербанка организовал экологическое мероприятие для студентов Самарского государственного экономического университета (СГЭУ). Эксперты Сбера представили учащимся вуза картину того, как современная цивилизация влияет на окружающую нас среду.

Спикеры отметили, что перед планетой сейчас стоит целый ряд вызовов, связанных с изменением климата и углублением социальных проблем. Отвечая на них, мир движется к углеродной нейтральности и реформам в социальной сфере. Как было отмечено на лекции, большинство развитых стран уже сейчас начинает заниматься экологической повесткой. И если какая-то страна или корпорация не соответствует этим долгосрочным целям, то она становится фундаментально неустойчивой. А между тем, инвесторы все чаще обращают внимание на то, какой углеродный след оставляют их партнеры в результате производства, какие социальные программы и инициативы поддерживают и претворяют в жизнь. Соответственно, меняются и правила ведения бизнеса, который должен учитывать, как ESG-риски, так и ESG-возможности.

Студенты СГЭУ узнали, что такое «зелёная» экономика, как с её помощью можно снизить углеродный след, оставляемый человечеством, и тем самым сохранив экологическое равновесие в условиях технологического прогресса. Стороны диалога пришли к единому мнению, что мировое бизнес-сообщество должно как можно скорее перейти к ESG-стратегии, которая предусматривает экологическую, социальную и управленческую ответственность. К слову, ESG-повестка сегодня является одним из ключевых направлений в стратегии развития Сбербанка до 2030 года.

Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка:

- Все мы являемся участниками небывалой трансформации ландшафта устойчивого развития. И какую бы профессию не выбрали самарские студенты в будущем, очевидно: углеродная нейтральность будет влиять на бизнес, а значит, и на каждого из нас. От того, насколько ответственно и осознанно мы подойдем к этому процессу, зависит наше будущее, будущее компаний, в которых мы работаем и будущее нашей планеты.

В завершении мероприятия Поволжский банк Сбербанка объявил о старте межрегионального конкурса студенческих проектов, направленных на помощь социально-незащищённым слоям населения, а также на развитие инициативности и самоорганизации студентов по уменьшению углеродного следа своего вуза. Для всех победителей конкурса будет предоставлена возможность пройти месячную стажировку в Поволжском банке Сбербанка, получить годовой доступ к онлайн-библиотеке Сбера, приставку SberBox и smart-дисплей SberPortal.