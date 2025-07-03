Названа сумма дохода со вкладов, на которую начислят налог

Я нашел ошибку
Главные новости:
70 выпускников самарских колледжей и техникумов наградили медалями губернатора «За особые успехи в профессиональном образовании»
70 выпускников самарских колледжей и техникумов наградили медалями губернатора «За особые успехи в профессиональном образовании»
В России разработают отраслевые программы повышения производительности труда 2.0
В России разработают отраслевые программы повышения производительности труда 2.0
18-летний водитель в Чапаевске перевернул машину в кювет: трое пострадали
18-летний водитель в Чапаевске перевернул машину в кювет: трое пострадали
В Тольятти большегруз врезался в две машины, а одна из них в пешехода
В Тольятти большегруз врезался в две машины, а одна из них в пешехода
«Крылья Советов» завершили первый этап сборов
«Крылья Советов» завершили первый этап сборов
Завершены работы по возведению универсальной спортивной площадки в поселке Прибрежный
Завершены работы по возведению универсальной спортивной площадки в поселке Прибрежный
Полицейские Самарской области пришли на помощь женщине, оказавшейся в трудной жизненной ситуации
Полицейские Самарской области пришли на помощь женщине, оказавшейся в трудной жизненной ситуации
В Самарской области взыскали в пользу погорельцев почти 2 млн рублей компенсации материального ущерба
В Самарской области взыскали в пользу погорельцев почти 2 млн рублей компенсации материального ущерба
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.65
0.23
EUR 92.68
-0.06
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Мероприятия Музея Рязанова и «Заварки» ко Дню любви, семьи и верности пройдут в Самаре
3 июля в самарском зоопарке День суриката
Сегодня, 2 июля в самарском зоопарке отметят День дикобраза
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июль 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Названа сумма дохода со вкладов, на которую начислят налог

3 июля 2025 10:14
162
Названа сумма дохода со вкладов, на которую начислят налог

До 1 декабря 2025 года россиянам необходимо уплатить налог на доходы по вкладам за 2024 год, рассказал агентству "Прайм" председатель Комиссии по финансовым рынкам Московского отделения "ОПОРЫ РОССИИ" Егор Диашов.

По его словам, это необходимо сделать, если сумма дохода по вкладам превышает необлагаемую сумму.

"Она рассчитывается по формуле: 1 млн рублей × максимальную ключевую ставку на 1 число каждого месяца в году. В 2024 ставка составила 21%, соответственно, доход, который не облагается налогом, – 210 тысяч рублей", – указал эксперт.

Если вкладов несколько, доход по ним суммируется. Уплатить налог необходимо до 1 декабря 2025 года. Это можно сделать в личном кабинете "Госуслуг", на сайте ФНС, в мобильном приложении или отделении банка. За неуплату налога предусмотрены пени и штрафы, пишет РИА Новости.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Утром 3 июля над Самарской областью сбили беспилотник
3 июля 2025  11:52
Утром 3 июля над Самарской областью сбили беспилотник
145
Самарцев приглашают на фестиваль гостеприимства «Купец 2.0»
3 июля 2025  11:34
Самарцев приглашают на фестиваль гостеприимства «Купец 2.0»
101
В Самаре на заседании антинаркотической комиссии обсудили усиление профилактической работы с молодежью
2 июля 2025  13:38
В Самаре на заседании антинаркотической комиссии обсудили усиление профилактической работы с молодежью
511
На выезде из Самары скопилась огромная пробка
2 июля 2025  11:59
На выезде из Самары скопилась огромная пробка
495
Глава Самары Иван Носков: «Коммуникации в этом году меняют не фрагментарно, а целыми кварталами»
2 июля 2025  10:00
Глава Самары Иван Носков: «Коммуникации в этом году меняют не фрагментарно, а целыми кварталами»
343
Весь список