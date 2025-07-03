Названа сумма дохода со вкладов, на которую начислят налог

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До 1 декабря 2025 года россиянам необходимо уплатить налог на доходы по вкладам за 2024 год, рассказал агентству "Прайм" председатель Комиссии по финансовым рынкам Московского отделения "ОПОРЫ РОССИИ" Егор Диашов.

По его словам, это необходимо сделать, если сумма дохода по вкладам превышает необлагаемую сумму.

"Она рассчитывается по формуле: 1 млн рублей × максимальную ключевую ставку на 1 число каждого месяца в году. В 2024 ставка составила 21%, соответственно, доход, который не облагается налогом, – 210 тысяч рублей", – указал эксперт.

Если вкладов несколько, доход по ним суммируется. Уплатить налог необходимо до 1 декабря 2025 года. Это можно сделать в личном кабинете "Госуслуг", на сайте ФНС, в мобильном приложении или отделении банка. За неуплату налога предусмотрены пени и штрафы, пишет РИА Новости.