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На Портале DA Сбера за год заключено сделок на сумму 10 млрд рублей

16 апреля 2021 13:00
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На Портале DA Сбера за год заключено сделок на сумму 10 млрд рублей

На Портале DA Сбера за год заключено более 2,5 тысяч сделок на сумму 10 млрд рублей — прирост за год составил 30%. Основная часть сделок (35%) совершается в сегменте жилой и коммерческой недвижимости (торговые, офисные и складские помещения), большую долю составляют сделки с промышленными и производственными комплексами, предприятиями (15%), в ТОП-3 также входят сделки с активами, относящимися к гостинично-ресторанному бизнесу.

Новые возможности сервиса были представлены на форуме «Цифровая трансформация взыскания», организованном Сбером. Но обновленном Портале DA представлена новая механика поиска активов, более удобный интерфейс и навигация, работает чат для эффективных коммуникаций с продавцами. Кроме того, теперь на Портале можно найти актив не только для покупки, но и для снятия в аренду. 

"Сегодня на Портале DA представлено более 8 тысяч различных активов для бизнеса и физлиц на сумму свыше 200 млрд рублей. Это не только залоговые объекты Сбера, но и активы наших партнеров, число которых насчитывает уже более 1300 компаний. Среди них коммерческие банки, отраслевые и лизинговые компании, госструкты, арбитражные управляющие, организаторы торгов. Объекты на портале DA могут быть интересны самой широкой аудитории — от частных клиентов до крупных компаний. Например, индивидуальным предпринимателям на площадке доступно около 4 тысяч позиций – это объекты стоимостью до 10 млн рублей, которые помогут развитию бизнеса", - Максим Дегтярев, вице-президент Сбербанка, директор департамента по работе с проблемными активами 

Портал DA (работает с 2018 году) — это универсальный инструмент для реализации активов и взаимодействия с инвесторами, на котором Сбер, а также другие банки и организации реализуют залоговые и непрофильные активы по доступным ценам. Это маркетплейс для всех, кто  желает купить или продать активы, а также, при необходимости, получить консультацию по процедуре банкротства. Клиентская база портала составляет более 46 тысяч активных пользователей. Ежемесячно на нем регистрируется около 4 тысяч новых покупателей. 

На Портале DA представлены коммерческая и жилая недвижимость, производственные предприятия, оборудование, сельхозактивы, земельные участки, автомобили и спецтехника. Для агентств недвижимости Портал DA является дополнительным инструментом для поиска объектов и покупателей на реализуемые активы при заключении агентского договора со Сбером. Для личных целей на сайте можно подобрать квартиру, машину, загородный участок. Реализация такого рода имущества организована в форме аукциона: покупатели подают заявки, и кто предложит наибольшую сумму, тот и сможет приобрести понравившийся объект.

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