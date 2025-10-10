Минфин: планов по изменению шкалы НДФЛ нет

136

Министерство финансов РФ не планирует менять шкалу НДФЛ. Об этом сообщила первый замминистра финансов России Ирина Окладникова на заседании комитета Госдумы по экономической политике.

Она отметила, что изменения шкалы НДФЛ были бы избыточными.

"В части НДФЛ. Здесь у нас дополнительного изменения не предусматривается", – сказал Окладникова.

С начала этого года в России действует пятиступенчатая система налога на доходы физических лиц. Если человек зарабатывает до 2,4 миллиона рублей в год, то для него ставка НДФЛ составляет 13%. Если до 5 миллионов – 15%, до 20 миллионов – 18%, до 50 миллионов – 20%, а все, что выше, – 22%, пишет Смотрим.