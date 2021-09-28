Количество приложений для виртуальных ассистентов Салют на платформе SmartMarket от Сбера достигло 800

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Платформе SmartMarket исполнился один год. За это время на ней было создано порядка 800 смартапов. Помимо этого, пользователи SmartMarket работают с PaaS-сервисами Platform V, облачными сервисами SberCloud, моделями машинного обучения, AR-/VR-технологиями, сервисами распознавания и синтеза речи SmartSpeech и многим другим.

В сентябре 2020 года команда SberDevices запустила первую версию платформы — набор инструментов для создания приложений (смартапов) для виртуальных ассистентов Салют от Сбера. За прошедший год платформа SmartMarket трансформировалась — на состоявшейся в мае 2021 года технологической конференции Сбера SmartDev платформу уже представили как точку доступа ко всем технологиям Сбера на портале developers.sber.ru.

На SmartMarket представлен полный спектр технологий для создания смартапов, разработанных в SberDevices и опубликованных в open-source: дизайн-cистема Plasma; SmartApp Framework для разработки смартапов на Python; Salute JS — фреймворк для разработки на JavaScript. Для удобства пользователей бесплатные инструменты для разработчиков собраны на платформе в один пакет. В него входит всё, что нужно для создания смартапов и их продвижения, а также сервисы Platform V: инструменты и библиотеки для создания слоя абстракции над данными и FaaS-решение для событийно-ориентированных бессерверных вычислений; сервис создания визуального контента с помощью визуальных персонажей Visper; приятные бонусы от чат-платформы Jivo и облачного провайдера услуг и сервисов SberCloud.

Для того чтобы процесс создания смартапов был доступен также широкой аудитории, на SmartMarket представлены zero-code- и low-code-инструменты — SmartApp Graph и SmartApp Code. С их помощью навыки могут создавать даже те, кто обладает минимальным опытом программирования — или не имеет его вовсе. Сегодня порядка 60% разработчиков на SmartMarket в той или иной степени пользуются этими инструментами.

За прошедший год к двум существующим на SmartMarket типам смартапов, текстовым ChatApp и графическим CanvasApps, добавились также Native Apps — Android-приложения с графическим интерфейсом, которые работают на умных устройствах Sber. Благодаря интеграции с виртуальными ассистентами Салют такие приложения получают возможность голосового управления, а также могут управляться жестами, геймпадом, тапом, пультом. Инструменты SmartMarket Studio позволяют быстро портировать любое готовое приложение, написанное под Android.

В любой смартап разработчик может добавить монетизацию. В SmartMarket эта возможность реализуется с помощью сервиса SmartPay — шаблонного решения для встройки платежей в приложение и фискализации. Благодаря нему пользователи могут оплачивать свои покупки банковской картой любого банка, сохранённой в профиле. Сейчас через SmartPay было совершено уже порядка 250 тысяч оплат.

Кроме того, на SmartMarket внешним разработчиком стали доступны новые сервисы — SmartProfile и SmartPush. SmartProfile облегчает реализацию оформления заказа — с его помощью клиент может быстро и удобно подгружать свой адрес и номер телефона. SmartPush — сервис, с помощью которого можно сообщить клиенту о статусе заказа или напомнить о записи — например, в парикмахерскую. Он позволяет отправлять push-уведомления из смартапа в мобильное приложение Сбер Салют и на умные устройства Sber.

Давид Рафаловский, исполнительный вице-президент Сбербанка, CTO Сбера, руководитель блока «Технологии»:

"Мы благодарны сообществу разработчиков, которые вместе с нами развивают SmartMarket. Это отличный пример взаимовыгодного сотрудничества — мы даём им уникальную возможность вывести свои приложения на поверхности экосистемы Сбера, а они помогают нам придумывать и создавать новые навыки для виртуальных ассистентов Салют. Уверен, что с развитием SmartMarket как точки доступа ко всем технологиям Сбера это сотрудничество с сообществом будет только расширяться. Кроме того, SmartMarket — это эффективный канал для выхода на более чем 100-миллионную аудиторию экосистемы Сбера, поэтому мы видим растущий интерес от индивидуальных предпринимателей и юридических лиц на создание собственных смартапов. Это позволяет им увеличивать лояльность существующих клиентов и находить новых".

Вокруг SmartMarket за год сформировалось устойчивое и активное сообщество более чем из 3000 разработчиков, которые получают ранний доступ к новой функциональности платформы и отвечают в чате на вопросы сообщества. Сообщество участвует в регулярных митапах и конкурсах, проводимых командой SmartMarket.