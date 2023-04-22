Исследование: в России ждут российский аналог ChatGPT

91

Большинство россиян (78%) хотели бы, чтобы у ChatGPT появился российский аналог, а 22% достаточно возможностей американского сервиса. Это следует из результатов опроса 250 тысяч человек, который провели аналитики медиахолдинга Rambler&Co, передает gazeta.ru.

При этом отмечается, что более половины респондентов (57%) не доверяют западному чат-боту в плане информационной безопасности, остальные 43% не беспокоятся о своих данных.

Так, 60% опрошенных считают, что необходимо законодательно регулировать искусственный интеллект. При этом 24% оставляют это решение за профессионалами, а 16% не хотели бы ограничивать его развитие.

Также опрос показал, что чаще всего россияне хотели бы взаимодействовать с чат-ботом в сфере развлечений (34%), за ней идут бытовая сфера (31%), сфера финансов (22%) и ретейл (13%).

Согласно исследованию, среди задач, которые респонденты готовы доверить чат-боту, лидирует поиск информации (32%) и перевод текста с иностранного на русский язык (26%). Востребована и помощь ИИ для написания текстов (15%), кода (10%) и в бытовых задачах, таких как подбор фильмов и музыки (8%), подсказка рецепта (5%), составление диеты или программы тренировок (4%).

Опрос проходил на медиаресурсах Rambler&Co c 18 по 21 апреля 2023 года, количество участников составило 249 246 пользователей от 18 до 45 лет.

Ранее стало известно о том, что Сбер и SberDevices запустили активное тестирование собственного аналога ChatGPT. Об этом говорил CEO SberDevices Денис Филиппов несколько месяцев назад. Он отмечал, что с 2019 года компания запускает различные большие языковые модели, в том числе на архитектуре Transformer.

Фото: ru.freepik.com