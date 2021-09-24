ESG и искусственный интеллект: Сбер совместно с партнерами провел в Самаре Международный правовой банковский форум

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В Самаре завершился третий Международный правовой банковский форум «Актуальные вопросы права в банковской сфере», организаторами которого выступили Поволжский банка Сбербанка, Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. Королева и Самарский государственный экономический университет.

Форум проходил в офлайн и онлайн-форматах. Всего в нем приняло участие более 1500 представителей банковского сообщества, юристы, экономисты, преподаватели ведущих образовательных организаций Поволжья. Ключевой темой Форума стали «ESG политика компаний: практика, возможности, прогресс» и «Развитие новых правовых институтов для бизнеса в постковидный период».

Особое внимание на форуме уделили внедрению цифровых технологий в банковскую сферу. В своем выступлении вице-президент, директор департамента по работе с проблемными активами Сбербанка Максим Дегтярев отметил, что в Сбере сегодня возрастает роль роботизированных коммуникации в собственных процессах взыскания.

Максим Дегтярев, вице-президент, директор департамента по работе с проблемными активами Сбербанка:

«Технология доказала свою эффективность: ей пользуется более пятидесяти крупнейших российских компаний, из них 70% относятся к финансовому сектору. Если говорить непосредственно о процессах взыскания, то робот даёт экономию времени и издержек, корректно общается с должниками. Кроме того, его функционал можно настроить в соответствии со всеми законодательными ограничениями. Однако полностью заменить людей робот не сможет: сложные ситуации, требующие погружения в проблему, под силу решить только человеку. На робота можно перевести значительный объем рутинного взаимодействия с клиентами».

Одним из приоритетов банковской сферы сегодня является устойчивое развитие и внедрение стандартов ESG. По мнению председателя Поволжского банка Сбербанка Александра Анащенко, это долгосрочный процесс, который требует заинтересованности всех сторон процесса: государства, бизнеса и граждан.

Александр Анащенко, Председатель Поволжского банка Сбербанка:

«На протяжении длительного времени люди использовали ресурсы планеты, и это привело к значительным изменения. В 21 веке мы наконец-то осознали, что такое отношение к природе чревато губительными последствиями. Одним из решений этой проблемы является внедрение стандартов ESG. Но крайне важно, чтобы участие в этом процессе принимали и государство, и бизнес, и общественность. Для этого необходимо модернизировать законодательную базу, следовать «зелёным» стандартам на всех уровнях. Одной из ключевых задач Сбера в ближайшей перспективе – компенсировать углеродный след от операционной деятельности».

Поддержал тему устойчивого развития и Владимир Богатырёв, ректор Самарского университета им. Королёва. Он отметил, что участие в форуме для вузов – это возможность обменяться опытом по наиболее актуальным темам, среди которых цифровизация банковской деятельности, биометрия, цифровые финансовые активы, технология блокчейн.

Владимир Богатырёв, ректор Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королёва:

«Сбер является партнером университета как в образовательной, так и в научной деятельности. Поэтому, когда в 2019 году, мы получили предложение стать соорганизаторами правового банковского форума, мы конечно же поддержали эту идею. За эти годы, благодаря форуму, в Самарской области сформировался центр правовых компетенций в банковской сфере. Форум приобрел не только региональную, но и общероссийскую известность. Он соответствует актуальной повестке цифровизации и внедрении цифровых технологий и привлекает ведущих ученых и практиков».

Большую значимость данный форум имеет для будущих юристов, финансистов и экономистов. Об этом рассказала ректор Самарского государственного экономического университета Светлана Ашмарина. Она отметила значимость форума, как площадки для профессионального обсуждения перспектив развития сферы банковского права.

Светлана Ашмарина, ректор Самарского государственного экономического университета:

«Сегодня, когда цифровизация проникает во все сферы жизни, от всех нас требуются новые идеи и инициативы. Участие в таких форумах представителей молодого поколения – студентов особенно важно, ведь большинство научных открытий совершают именно они, а возможность здесь, на равных, обсудить свои идеи с ведущими представителями отрасли – лучший стимул для новых свершений».

Форум проходил в Самаре 23-24 сентября. Участие в нём приняли эксперты из России, Австрии и Чехии.