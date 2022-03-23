Доллар снизился до 97,73 рублей, евро - до 108,01 рублей

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Российский рубль по итогам торгов в среду вырос к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи. Так, курс доллара снизился на 5,61% - до 97,73 рублей, евро - до 108,01 рублей (-5,66%), передает ТАСС.

"В середине недели российская валюта получила сразу два импульса для укрепления. Во-первых, президент России Владимир Путин поручил перевести оплату поставляемого в Европу природного газа в рубли. Во-вторых, Мосбиржа объявила о частичном возобновлении с четверга торгов акциями - на начальном этапе будут доступны наиболее ликвидные бумаги 33 компаний. В связи с этим часть инвесторов могла заблаговременно конвертировать валюту, чтобы зайти в отечественные ценные бумаги, которые после паузы могут торговаться с привлекательным дисконтом", - отмечает аналитик "БКС Мир инвестиций" Денис Буйволов.

Третий фактор укрепления рубля - переговорная активность РФ и Украины по деэскалации. "Судя по комментариям сторон, обсуждение договоренностей хоть и медленно, но продвигается вперед. Впрочем, та же геополитика сдерживает закрепление курса ниже отметки 100 рублей. Так, в ЕС звучат инициативы, связанные с запретом импорта российской нефти, а власти США обсуждают возможность санкций в отношении золотого резерва РФ на сумму свыше $130 млрд", - добавляет эксперт.