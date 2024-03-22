Банки подняли лимиты по кредиткам для россиян

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Средний размер лимита по новым кредитным картам в феврале 2024 года увеличился до 96,6 тысячи рублей впервые с осени. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные статистики бюро кредитных историй «Скоринг бюро».

Уточняется, что показатель падал на протяжении четырех месяцев подряд, потеряв 12,2 процента от пикового значения 106,4 тысячи рублей. За февраль он прибавил 3,4 процента.

Издание отмечает, что в феврале российские банки оформили клиентам — физическим лицам 2,08 миллиона кредитных карт с совокупным лимитом 200,8 миллиарда рублей.

С 1 января в России вступили в силу новые ограничения Центробанка (ЦБ) по выдаче необеспеченных кредитов и кредитных карт — для банков и МФО стали действовать более строгие значения макропруденциальных лимитов (МПЛ) по таким ссудам, пишет Лента.