Банки не в праве отказывать россиянам в приеме долларов старого образца.

124

Об этом 25 февраля заявил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

По его словам, все банкноты Федеральной резервной системы, выпущенные после 1914 года, считаются законным платежным средством.

«Российские банки также не имеют законных оснований отказывать в приеме долларов старого образца, если они находятся в удовлетворительном состоянии и не вызывают сомнений в подлинности», — сказал Чаплин в беседе с ТАСС.

При этом он добавил, что каждый банк вправе установить свои критерии для оценки состояния иностранных купюр, соблюдая законодательство. В случае возникновения спора между гражданином и банком, россиянин может обратиться за помощью в Роспотребнадзор, суд или Центробанк.

Кроме того, обменные пункты банков обязаны проводить операции по покупке и продаже наличной иностранной валюты. Если россиянину откажут в обмене долларов старого образца, ему следует потребовать письменное объяснение причин отказа, пишут "Известия".