В Самаре пройдет мастер-класс для семейной аудитории «Сказка в кадре»

1 мая (пятница) в 14.00 пройдет мастер-класс для семейной аудитории «Сказка в кадре» (6+). Его проведут историк, старший научный сотрудник музея Елена Шатилова и экскурсовод музея Арина Коробейникова.

На Праздник весны и труда Музей Эльдара Рязанова подготовил занятие, где дети смогут попробовать себя в роли режиссеров и сделать небольшие собственные фильмы. Участники создадут рисованные кадры по мотивам известных сказок: «Тараканище» (1921, 0+), «Муха-Цокотуха» (1923, 0+) и «Где обедал воробей?» (1934, 0+). Эти иллюстрации затем соберутся в небольшие книжечки, которые можно будет забрать с собой.

Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Предварительная запись не требуется.

В воскресенье, 3 мая, в 16.00 кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Музея Рязанова Вячеслав Вербовой проведет пешеходную экскурсию «Куйбышев – дипломатическая столица» (12+).

Город Куйбышев, как военная столица СССР, имеет много интересных граней. Одной из самых малоизученных и интересных страниц истории Запасной столицы остается пребывание посольств иностранных государств в 1941-1943-х годах. Сохранились почти все здания, в которых размещались дипломаты. Например, посольства США (Некрасовская, 62), Китая (Степана Разина, 108), Чехословакии (Фрунзе, 113) и других стран. Участники экскурсии увидят эти объекты и узнают, какой след в истории города оставили дипломаты.

Место сбора группы – вход в Музей Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе, 120). Продолжительность экскурсии – примерно 1,5 часа.

Стоимость участия – 350 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cA24cI