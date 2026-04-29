АвтоВАЗ за 530 млн рублей подготовит линии сборки под кроссовер Azimut
Николай Сомов: "В молочном животноводстве большие проблемы"
В Гуанчжоу обсудили новые горизонты партнерства с самарскими производителями: от торговли до технологической кооперации
Рождение двойни стало стартом: как государство поддержало многодетную семью Митяевых
Команда Самарской области, в составе которой играют ветераны СВО, взяла бронзовые медали на турнире по волейболу сидя в Саратове
В Тольятти на «Лада-Арене» состоится массовое катание с хоккейным клубом «Лада»
Грузовик перевернулся на трассе «Обход Тольятти» в Самарской области
Стартовал Всероссийский ежегодный семейный конкурс Читаем Пушкина
Инспектора транспортной безопасности соревновались за звание лучшего по профессии

В Самаре состоялся первый в 2026 году региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Инспектор транспортной безопасности». Всего в этом году в Самарской области пройдет 6 региональных этапов Всероссийского конкурса, который проводится в рамках национального проекта «Кадры».

Соревнования прошли на площадках Самарского метрополитена. Организовало их муниципальное предприятие г.о. Самара «Самарский метрополитен им. А.А. Росовского» совместно с министерством труда, занятости и миграционной политики Самарской области.

В этом году во Всероссийском конкурсе организаторами региональных этапов могут выступать не только органы власти, но и предприятия и организации, которым важно популяризировать востребованные в их сфере профессии. Одна из внебюджетных номинаций в Самарской области – «Инспектор транспортной безопасности» - это номинация, инициатором проведения которой выступил Самарский метрополитен. За звание лучшего боролись 6 профессионалов, четверо из которых трудятся в Самарском метрополитене, двое – в структурном подразделении Волжского филиала ФГП «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации».

«У нас больше сотни сотрудников - инспекторов транспортной безопасности, мы отобрали лучших, опыт работы у них больше трех лет, - отметил Сергей Орехов, заместитель директора по безопасности г.о. Самара «Самарский метрополитен им. А.А. Росовского». - Они профессионально подготовлены, обучены, аттестованы, каждый день выполняют основную задачу - защищают пассажиров от актов незаконного вмешательства. Сегодня им пришла пора показать свое мастерство».

Участников ждало теоретическое задание, которое включало в себя тестирование и кейс-задание по конкретной ситуации. В практическую часть вошло проведение разных видов досмотра.

«Конечно, немного нервничаю, буду выступать первый, волнение присутствует, - поделился перед проведением практических соревнований участник конкурса Максим Александров, старший инспектор г.о. Самара «Самарский метрополитен им. А.А. Росовского». - У меня много лет практики, мы каждый день обеспечиваем безопасность, проводим досмотр, во время конкурсных испытаний я буду просто делать свою работу, постараюсь сделать ее качественно».

Профессия инспектора транспортной безопасности довольно молодая, но при этом востребованная, поэтому она была включена в перечень номинаций для Всероссийского конкурса.

«Конкурс «Лучший по профессии» проводится с 2012 года и за время своего существования претерпел серьезные изменения. С прошлого года он проводится в рамках нацпроекта «Кадры», увеличилось количество номинаций, в этом году конкурс проводится по 25 востребованным рабочим профессиям, - рассказала Юлия Бренер, врио заместителя министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области. - Одна из новых номинаций – «Инспектор транспортной безопасности». Цель конкурса - не только выявить лучших в профессии, но и показать обществу, что эта профессия значима, что она достаточно сложная и очень важна для обеспечения безопасности на территории всей страны». 

Победитель представит Самарскую область на федеральном этапе конкурса «Лучший по профессии» в Москве в октябре. Занявший третье место получит вознаграждение 300 тысяч рублей, второе - 500 тысяч рублей. Приз за первое место – 1 миллион рублей.

 

Фото – Минтруд Самарской области

