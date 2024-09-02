Банки Китая отказываются проводить платежи из России

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Банки Китая отказываются принимать деньги из России, а также из других стран, если в платежных документах указаны русские имена.

Русские имена в платежных документах, любые связи с Россией, надписи на кириллице являются основанием для отмены платежа, заявили гендиректор компании "Первая Группа" Алексей Порошин и коммерческий директор компании "Импая Рус" Алексей Разумовский в интервью газете "Известия".

Если платежи и переводы идут через российскую компанию, то банки Китая отклоняют платеж из-за страха попасть под западные санкции. "Деньги зависнут на счете на время проверки, а по регламенту финансовая организация имеет право удерживать их 40 дней и потом вернуть покупателю", – пояснила гендиректор компании Atvira, эксперт-практик внешнеэкономической деятельности Екатерина Кизевич.

Китайские кредитные организации перестраховываются и тормозят платежи от российских юрлиц и физлиц, но такие случаи пока не стали массовыми, пишет Смотрим.