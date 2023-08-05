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Банкам запретили брать комиссию за переводы до 30 млн рублей в месяц

5 августа 2023 09:49
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Банкам запретили брать комиссию за переводы до 30 млн рублей в месяц

Россияне смогут без комиссии переводить до 30 миллионов рублей в месяц между своими счетами в банках. Такой закон подписал Владимир Путин.

Лимит в системе быстрых платежей вырастет сразу в 300 раз. Сейчас он составляет 100 тысяч рублей. А если больше, то дополнительно надо платить до полупроцента от суммы, но не более полутора тысяч рублей.

Для перевода без комиссии можно использовать как номер счета, так и номер телефона. А вот переводы по номеру карты и при личном посещении банка от комиссии не освобождаются, пишет РЕН ТВ.

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