Банк России отозвал лицензию у ПАО «АСКО-Страхования»

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Банк России отозвал лицензию у ПАО «АСКО-Страхование» и назначил в страховой компании временную администрацию. Об этом говорится в приказе регулятора, передает РБК.

Функции временной администрации будет исполнять Агентство по страхованию вкладов. Пока что новые управляющие назначены на шесть месяцев.

Компания была основана в 1990 году в Челябинске как «Южурал-АСКО» и, согласно собственным данным, считалась третьей по возрасту среди действующих страховых компаний. В 2018-м она сменила название на «АСКО-Страхование». Сейчас компания работает в 35 регионах. «АСКО-Страхование» — член Российского союза автостраховщиков (РСА). Согласно данным на сайте компании, число ее клиентов превышает 2,8 млн человек, а заключенных договоров — более 2 млн.

В 2017 году «АСКО-Страхование» вышло на Московскую биржу. С 30 ноября его акции подешевели на 28%.

В ноябре рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило страховщику рейтинг до ruB- с развивающимся прогнозом.

«Понижение уровня рейтинга обусловлено нарушением компанией нормативных требований к соотношению собственных средств и принятых обязательств страховой организации, рассчитанных в соответствии с положением Банка России <...>. На 30 сентября 2021 года нормативное соотношение составило 0,25, что выделяется агентством в качестве существенного регулятивного риска», — говорилось в сообщении о понижении рейтинга.





Фото: acko_ekb / VK / РБК